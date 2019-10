USA:s budgetunderskott det största på sju år

Foto: Evan Vucci/AP/TT

Underskottet i USA:s statsbudget blev budgetåret 2019 det största sedan 2012. Underskottet uppgick till 984 miljarder dollar, en ökning med 26 procent från förra året.

Skatteintäkterna ökade inte i samma takt som utgifterna, trots stark ekonomisk tillväxt och den lägsta arbetslösheten på nästan 50 år. En orsak är de skattesänkningar som Republikanerna drev igenom 2017.

Samtidigt tillförde de höjda tullar som Trumpregeringen infört ytterligare 30 miljarder dollar till statskassan, enligt finansdepartementet.

"President Trumps ekonomiska program fungerar", säger finansminister Steve Mnuchin i ett uttalande.

Budgetunderskottet når inte upp till de svindlande 1,4 biljoner som noterades 2009, då dåvarande president Barack Obama och kongressen fick rycka in med stimulansåtgärder och bankstöd under finanskrisen. Det sjönk till 585 miljarder under Obamas sista år 2016, då Republikanerna kritiserade honom hårt för att inte ha lyckats pressa ner det ytterligare.