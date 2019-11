Vad handlar alla protester om?

Foto: Ng Han Guan/AP/TT

Foto: Morteza Zangane/AP/TT

Foto: Juan Karita/AP/TT

Foto: Hussein Malla/AP/TT

Foto: Hadi Mizban/AP/TT

Foto: Youssouf Bah/AP/TT

Foto: Luis Hidalgo/AP/TT

Foto: Michel Euler/AP/TT

Hongkong, Libanon, Bolivia, Iran. Gatorna kokar av regimkritiska protester i flera av världens länder.

Men vad handlar de egentligen om? Här listar vi några av dem.

Hongkong

När: Sedan den 9 juni.

Utlösande faktor: Ett lagförslag om att möjligöra utlämningar av brottsanklagade Hongkongbor till Pekingstyrda Kina.

Läget: Efter månader med regelbundna demonstrationer drogs lagförslaget tillbaka i september, men protesterna hade redan breddats för att kräva större demokratiska friheter. Protesterna var inledningsvis fredliga, men demonstranter och säkerhetsstyrkor har flera gånger drabbat samman och fortsätter att göra det. Under måndagen inringade polisen Hongkongs polytekniska universitet, där ett hundratal aktivister barrikaderat sig.

Två människor har dött i samband med protesterna.

Iran

När: Sedan den 15 november.

Utlösande faktor: Ett regeringsbeslut om att ransonera och dra tillbaka subventioner på bensin – något som ökat priset med upp till 300 procent. Irans ekonomi har tagit skada sedan USA drog sig ur kärnenergiavtalet, och inflationen är uppe i 40 procent.

Läget: Protesterna har pågått i drygt 40 städer runtom i landet, och demonstranterna uppges bland annat ha satt eld på banker och bränslelager. Under helgen begränsades tillgången till internet kraftigt, enligt Netblocks. Irans högsta ledare, ayatolla Ali Khameini, har kallat demonstranterna för huliganer. Under måndagen varnade en talesperson för Revolutionsgardet att "beslutsamma" insatser kommer att sättas in om protesterna fortsätter.

Åtminstone tre personer har dödats, enligt officiella uppgifter som dock är knapphändiga. En uppges vara polisman.

Bolivia

När: Sedan den 21 oktober.

Utlösande faktor: Det omtvistade resultatet i presidentvalet den 20 oktober som med minimal marginal säkrade den sittande presidenten Evo Morales fjärde mandatperiod. Morales motståndare hävdar valfusk, och trycket fick presidenten att den 12 november avgå och ta sin tillflykt till Mexiko.

Läget: Senatens andra vice talman Jeanine Áñez har utnämnt sig själv till interimspresident, vilket har ökat spänningarna mellan olika politiska läger. Protesterna fortsätter med rapporterade våldsamheter i flera regioner. Den 16 november sköts åtminstone fem aktivister, som demonstrerade till stöd för Evo Morales, till döds i Sacaba.

Runt 20 döda, och hundratals skadade.

Libanon

När: Sedan den 17 oktober.

Utlösande faktor: En föreslagen skatt på samtal via meddelandeappar. Det mynnade ut i massdemonstrationer mot korruption, bristande samhällsservice och religiösa motsättningar.

Läget: Den 29 oktober avgick premiärminister Saad al-Hariri som en följd av protesterna. Strax innan hade hans regering dragit tillbaka skatteförslaget och lovat ekonomiska reformer. Trots det fortsätter protesterna med krav på att hela regeringen, som anses vara starkt influerad av inbördeskrigets motsättningar, ska bytas ut och ersättas av teknokrater. President Michel Aoun har uppmanat demonstranterna att gå hem eller emigrera, vilket fick ilskan på gatorna att koka ytterligare.

Åtminstone en demonstrant har skjutits till döds.

Irak

När: Sedan den 1 oktober.

Utlösande faktor: Uppmaningar på sociala medier om att protestera mot korruption, arbetslöshet och en illa skött offentlig sektor.

Läget: Efter en vecka med protester, som snabbt trappades upp till sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter, tillkännagav regeringen reformer. Men människor fortsatte att kräva ett slut på korruption och arbetslöshet, och att regeringen – som anklagas för att vara styrd av bland annat Iran – avgår i sin helhet. Demonstranterna sittstrejkar och blockerar vägar med brinnande däck.

Runt 320 döda och drygt 15 000 skadade. De flesta dödades av krypskyttar under protesternas inledande skede.

Guinea

När: Sedan den 7 oktober.

Utlösande faktor: En föreslagen grundlagsändring som skulle tillåta presidenten Alpha Condé, 81, att bli omvald till en tredje mandatperiod.

Läget: Tusentals människor har deltagit i demonstrationer organiserade av en allians av flera oppositionsgrupper, FNDC. Protesterna har främst skett i huvudstaden Conakry med omnejd.

Åtminstone 17 människor har dödats under protesterna, enligt Le Point Afrique.

Chile

När: Sedan den 18 oktober.

Utlösande faktor: En prisökning på kollektivtrafikavgifter. Men det har utvecklats till att mer allmänt handla om höga levnadsomkostnader i landet.

Läget: President Sebastián Piñera har sparkat en tredjedel av sin regering och utlovat flera sociala reformer – exempelvis höjda pensioner och lägre elkostnader. Den 15 november lovade regeringen att nästa år hålla en folkomröstning om antagandet av en ny grundlag, vilket var ett av demonstranternas krav. Men sammandrabbningar mellan demonstranter och polis fortsatte samma kväll.

Minst 20 döda. Åklagare utreder över 1 000 anklagelser mot polis och militär om tortyr och sexuellt våld.

Frankrike

När: Sedan november 2018.

Utlösande faktor: Rörelsen Gula västarna föddes som en protest mot regeringens förslag att höja skatterna på diesel, men har utvecklats till en missnöjesyttring mot president Emmanuel Macrons ledarskap.

Läget: Rörelsen "firade" sin ettårsdag den 17 november, och med anledning av det hölls en mängd demonstrationer i Frankrike under helgen. Den största var i Paris, där det stundtals blev mycket våldsamt. Fraktioner ur proteströrelsen satte eld på papperskorgar och bilar och kastade sten mot polis och brandmän. Polisen svarade med tårgas.

Runt 150 människor greps i Paris under lördagen, enligt polisen.