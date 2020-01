Vad ska Harry och Meghan leva av nu?

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Det brittiska prinsparet Harry och Meghan kommer inte längre att få allmänna medel.

Varifrån ska de nu få pengar?

Varifrån får prinsparet sina pengar i dag?

Hertigen och hertiginnan av Sussex uppger på sin hemsida att de får 95 procent av sin inkomst från prinsens pappa, kronprins Charles privata Duchy of Cornwall. Duchy, betyder ungefär hertigdöme, och är en portfölj med jordbruksområden, fastigheter och finansiella instrument. Det rör sig, enligt The Sydney Morning Herald , främst om 53 000 hektar mark och byggnader i 23 länder. Egendomen bekostar prins Charles och hans två söners aktiviteter. Förra året drog det in 21,6 miljoner pund, drygt en kvarts miljard kronor. Övriga fem procent kommer från regentens fond, som i sin tur kommer från inkomster från kronans fasta egendom (Crown Estate), en självständig organisation vars vinst går till staten.

Har Harry och Meghan några egna pengar?

Det går inte någon större nöd på prinsparet. Enligt australiska ABC så ärvde Harry omkring 7 miljoner pund (87 miljoner kronor) från prinsessan Diana. Han har också haft lön som helikopterpilot i armén, då han uppges ha tjänat 50 000 pund om året (nästan 620 000 kronor). Meghan kom från en framgångsrik skådespelarkarriär, och uppges enligt Forbes ha dragit in omkring 2,2 miljoner dollar (cirka 21 miljoner kronor).

Vad har de för utgifter?

Utgifterna för säkerhetspersonalen som är knutna till prinsparet rapporteras ha väckt visst huvudbry. Minst 500 000 pund (6,2 miljoner kronor) per person beräknas kostnaden till, enligt The Telegraph. Dessutom verkar det som att paret vill tillbringa tid i Kanada, vilket gör att beväpnad personal från Storbritannien antagligen inte kan följa med.

Enligt Buckingham Palace vill prinsparet betala tillbaka kostnaden för renoveringen av Frogmore Cottage, som paret behåller som bostad, och som rapporteras ha kostat 2,4 miljoner pund.

De flesta personal som är knutna till paret väntas få nya tjänster inom hovet. Mer oklart är vad som händer med parets pressekreterare och nyligen utsedda privata sekreterare, enligt The Telegraph.

Hur ska de tjäna pengar framöver?

Eftersom prinsparet inte längre jobbar för kungahuset så står det dem fritt att skaffa sig en egen inkomst. Paret har varumärkesregistrerat "Sussex Royal".

– Varumärket Sussex Royal kommer att bli en succé, speciellt i USA, säger Robbie Harper vid PR-bolaget Blue Bridge till Forbes.

Samtidigt innebär uppgörelsen med Buckingham Palace att prinsparet inte ska använda sig av titlarna "kungliga högheter", så frågan är hur mycket parets kungliga kopplingar kan användas kommersiellt.

– Jag antar att de kan tjäna pengar på att skriva böcker. En mer trolig inkomstkälla är tv. Det har pratats om att Harry och Meghan ska ingå ett avtal med Oprah Winfrey, säger David McClure, expert på kungahusets finanser, till BBC.

Hur har det gått för andra kungligheter som börjat jobba?

Lite blandat. Prince Edward tv-produktionsbolag kollapsade 2010, medan prinsessorna Eugenie och Beatrice arbetar, Eugenie inom konstvärlden (försäljning och utställningar) och Beatrice inom it-sektorn, enligt ABC.