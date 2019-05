Val i Sydafrika – hård press på Ramaphosa

Foto: Gianluigi Guercia/AP/TT

Pressad av besvikna väljare, otåliga potentiella investerare och framför allt motståndare inom de egna leden försöker Sydafrikas president Cyril Ramaphosa manövrera maktpartiet ANC till seger i veckans val.

Seger lär det också bli – men den kan bli historiskt knapp.

"Denna gång väljer vi, med stora förbehåll, att på nationell nivå lägga vår fiktiva röst på ANC", skriver tidskriften The Economist i en ledartext inför parlamentsvalet i Sydafrika på onsdag.

"Men vi gör det av smärtsamt pragmatiska skäl", fortsätter tidningen och betonar att man egentligen tror att det officiella oppositionspartiet Demokratiska Alliansens (DA) mer marknadsvänliga politik är rätt väg för Sydafrika.

Men DA är inte tillräckligt stort för att kunna genomföra sin politik, och om Ramaphosa försvagas genom ett dåligt valresultat så kommer de ANC-höjdare som skodde sig under den förre presidentens Jacob Zumas styre att se till att få bort honom.

"Nio förlorade år"

Dessutom kan ANC i så fall att tvingas kroka arm med populistiska och nationalistiska vänsterpartiet Ekonomiska frihetskämpar (EFF) och en sådan allians skulle kunna bli ännu mer "uppblåst, korrupt och ineffektiv " än de som verkat hittills i Sydafrika, resonerar The Economist. Därför är det bäst att satsa på att ANC får en solid ledning så att Cyril Ramaphosa kan fortsätta sitt arbete med att städa upp efter den vanskötta och korrumperade Zuma-perioden, som tidskriften i likhet med Ramaphosa benämner som "Sydafrikas nio förlorade år".

Under denna period har korruptionen tillåtits att äta sig allt djupare in i statsapparaten. Ekonomin har gått kräftgång och Sydafrika har under perioder tilldelats skräpstatsus av viktiga värderingsinstitut. Viktiga investerare avvaktar. Brottsligheten är fortsatt förfärande hög.

Arbetslösheten har stigit och bitit sig fast – för närvarande omkring 26 procent – och ett alarmerande faktum är att 39 procent av alla arbetslösa i landet aldrig någonsin har haft ett jobb. Lägg därtill ett undermåligt skolväsende som alltid hamnar i bottenligan i internationella rankingar.

Tappat storstadsregioner

En av de mest infekterade frågorna rör en jordreform. ANC, som har varit mycket pressat av EFF som profilerats sig hårt, har tillkännagivit planer på att ändra i grundlagen så att mark ska kunna övertas utan kompensation till den nuvarande innehavaren. Den vita minoriteten äger fortfarande majoriteten av marken.

Ramaphosa har endast varit president i ett drygt år. Han har många mäktiga motståndare inom sitt eget parti och flera av dem drivs av den farligaste av alla egenskaper – rädsla. Det är många som berikade sig under Zuma-åren och som nu är rädda för de rättsliga konsekvenserna.

Valet under onsdagen är Sydafrikas sjätte sedan demokrati infördes landet. I samtliga dessa val har den gamla befrielserörelsen ANC vunnit en betryggande seger. I förra valet 2014 fick partiet 62 procent av väljarstödet. Men så hände något. I lokalvalen 2016 vann ANC endast med 53,9 procent. Dessutom tappade partiet sin majoritet i viktiga storstadsregioner. En tydlig signal att stora väljargrupper tappat tålamodet.

Vald med knapp majoritet

Den 66-årige Cyril Ramaphosa har lång politisk erfarenhet. Han har också en mycket framgångsrik karriär inom näringslivet och är en av Sydafrikas mest förmögna personer. Han styrka bottnar i tiden som facklig ledare under den rasistiska apartheidregimens sista decennium, 1980-talet.

Under några dallrande heta sommardagar i december 2017 blev han med knapp majoritet vald till ny ANC-ledare. Några månader därpå tog han över presidentposten.

Under onsdagen leder Ramaphosa för första gången ANC i ett nationellt val. "Måtte han inte sjabbla bort det", avslutar The Economist sin ledartext.

Fakta Fakta: Valet i Sydafrika Den 8 maj 2019 hålls det sjätte valet i Sydafrika sedan apartheidsystemet avskaffades 1994. Parlamentsvalet blir indirekt ett presidentval. Det regerande partiet Afrikanska Nationalkongressen (ANC) bildades 1912 med målet att stärka rättigheterna för Sydafrikas svarta befolkning. Det vann makten i det första demokratiska valet i landet 1994, då Nelson Mandela blev landets förste svarte president. ANC har sedan dess behållit sin majoritet i parlamentet. Den sittande presidenten Cyril Ramaphosa kom till makten 2018 efter att den hårt kritiserade Jacob Zuma avgått. Ramaphosa stod bredvid Mandela när han släpptes ur fängelse 1990 och spelade en avgörande roll i övergången från apartheid till demokrati. Ramaphosa går till val i år med löften om nya jobb, starkare tillväxt och minskad ojämlikhet mellan vita och svarta.