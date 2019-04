Foto: Jonas Ekströmer/TT

Veronica Maggio är klar för sommarens upplaga av Way Out West i Göteborg, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Maggio spelade senast på festivalen 2014, och i år gör hon det bland annat med nya singeln "Kurt Cobain" i bagaget. Till sommaren släpps även den första delen av hennes sjätte studioalbum.

Way Out West äger rum den 8–10 augusti och klara artister sedan tidigare är bland andra Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake, First Aid Kit och Zara Larsson.