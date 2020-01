Vindbyar och höga temperaturer i prognosen

Foto: Johan Nilsson/TT

SMHI klass 1-varnar för mycket hårda vindar i delar av norra Sverige.

Även i andra delar av landet kan blåsten vara kraftig under lördagen, men det kalla vädret uteblir.

Efter en natt med kraftiga vindar, bland annat på västkusten där flera tåglinjer ställdes in, väntar fortsatt blåsigt väder under lördagen. Vindarna avtar dock i styrka.

– Den kraftigaste blåsten var under natten och vindarna avtar under dagen, framförallt i söder. Men vi har en del varningar som fortfarande ligger kvar. Det är särskilt i fjällområdena, från Dalafjällen till nordligaste Lappland, där det kommer vara blåsigt under dagen med mycket hård vind, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

SMHI har också utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar öster om fjällen i Jämtlands inland under förmiddagen, samt i Norrbottens inland under förmiddagen och lördagseftermiddagen.

Även under söndagen ser det ut att bli blåsigt i delar av landet, men enligt SMHI rör det sig om mindre kraftiga vindar än under lördagen.

Utöver blåsten domineras prognosen av att mild luft rör sig in över Sverige under de kommande dagarna.

– I hela landet får vi räkna med temperaturer som ligger över, eller till och med mycket över, det normala för årstiden. Så vi ser inte någon tydlig vändning än mot kallare vinterväder, säger Alexandra Ohlsson.