Wiktoria och Weise till "Lotta på Liseberg"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Wiktoria och Andreas Weise gästar TV4:s allsångsprogram "Lotta på Liseberg" i sommar. Dessutom kommer Göteborgsoperan att bjuda på ett smakprov av musikalen "Oliver!" den 5 augusti, enligt ett pressmeddelande.

Wiktoria Johansson kom på en åttonde plats i årets Melodifestival med låten "Not with me". Det var tredje gången som 22-åringen medverkade i tävlingen och hon har gått till final varje gång. Hon gästar Lotta Engberg i Göteborg den 15 juli.

Även Andreas Weise har tävlat i Melodifestivalen men åkte ut i Andra chansen 2015. Bättre gick det i årets upplaga av TV4:s "Stjärnornas stjärna" där han tog hem förstaplatsen efter vinst över Mariette Hanssons i finalen.

Andreas Weise gästar "Lotta på Liseberg" den åttonde juli. Programmet som hade premiär den 17 juni sänds varje måndag klockan 20.00 fram till den 12 augusti med ett uppehåll den 24 juni på grund av fotbolls-VM.