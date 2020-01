Will Smith lanserar världsturnerande festival

Foto: Phil McCarten/AP/TT

Will Smith och hans fru Jada Pinkett Smith har stora planer: de lanserar en rad festivaler under namnet World Tour. Paret utlovar en serie evenemang med några av världens största artister, de just nu hetaste namnen inom dansmusik och även lokala artister, skriver Billboard.

Det första namnet som presenteras är brittiska Robbie Williams, som är en av huvudakterna vid premiären, när World Tour kommer till Melbourne i Australien den 14 mars. Ytterligare städer som kommer att gästas av evenemanget är bland andra Montreal, Berlin, Seoul, Osaka och Miami.

Fler bokade akter och datum kommer att presenteras inom kort, uppger arrangörerna.