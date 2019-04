Woodstock 50 ställs in av finansiär

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Woodstockfestivalen firar 50 år i år och för att uppmärksamma detta planerades en stor jubileumsfestival i Watkins Glen i New York den 16–18 augusti.

Bland de bokade artisterna till Woodstock 50 finns bland andra Miley Cyrus, Jay-Z, The Killers, Chance the Rapper, Santana och John Fogerty – men nu ställs festivalen in av huvudfinansiären Dentsu Aegis Network.

"Efter noggrant övervägande har Dentsu Aegis Networks Amplifi Live, en partner till Woodstock 50, beslutat att ställa in festivalen", skriver investmentbolaget i ett uttalande.

Enligt Dentsu är orsaken att besökarnas och artisternas hälsa och säkerhet inte kan garanters på den avsedda platsen. Bolaget uppger att en klausul i kontraktet med övriga arrangörer gör de möjligt för dem att ställa in festivalen.

Det var i januari som Michael Lang, en av grundarna av originalfestivalen 1969, tillkännagav att jubileumsfestivalen skulle arrangeras i Watkins Glen. Målet var att skapa en eklektisk helg för olika generationer.

För två veckor sedan uppstod dock problem och biljettförsäljningen sköts upp. Sedan dess har det varit oklart om festivalen skulle bli av.