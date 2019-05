Zelmerlöw tippar: Så går det för Lundvik

Foto: Henrik Montgomery/TT

Måns Zelmerlöw befinner sig i Tel Aviv för att uppträda i Eurovisionfinalen, där han ska tolka Eleni Foureiras "Fuego".

Men det finns många hinder på vägen.

Charlotte Perrelli är på plats, Carola Häggkvist likaså. I veckan uppträdde Loreen i Tel Aviv, och Måns Zelmerlöw deltar i finalens mellanakt.

På grund av intensiva repetitioner och spelningar har Måns Zelmerlöw knappt hunnit träffa sina vinnarkollegor, det är bara Loreen som han har stött på.

– Carola har jag inte sett, men tydligen lekte hon med min son i förrgår, säger han.

Måns Zelmerlöw är en av anledningarna till att Sverige kallas för en stormakt i Eurovision. Han vann tävlingen 2015 med låten "Heroes" och var året därpå programledare för musiktävlingen tillsammans med Petra Mede, vilket blev succé. Därefter tog Zelmerlöw steget att leda Storbritanniens motsvarighet till Melodifestivalen, "Your choice".

Som en lysrörshall

I kväll kommer han att framföra fjolårstvåan Eleni Foureiras superhit "Fuego". Det blir en mörkare tappning än vad lyssnarna är vana vid.

– Jag har gjort om den rätt så rejält, den är långsammare och lite tyngre, vi har ändrat lite text. Men det känns väldigt bra. Det kommer att bli annorlunda men jag tror ändå att Eurovisionfansen kommer att acceptera den, säger han.

Teknikproblemen som har kantat årets upplaga av musiktävlingen har han inte lyckats komma undan, men han tar det med ro.

– Det är så Eurovision är, det är alltid kaos. Förutom när vi hade det i Stockholm, då var det inte så mycket kaos. Men det kommer bli bra, säger han och berättar att ljuset är det stora problemet.

– Just nu ser det ut som att stå i en lysrörshall.

"Två poäng från vinst"

Under lördagen tävlar Sveriges hopp John Lundvik med låten "Too late for love". Trots att bidraget har sjunkit på spelbolagens favoritlistor de sista dagarna innan finalen tror Måns Zelmerlöw på ett toppresultat.

– Man märkte under semifinalen att han tände till, och han kommer nog att tända till ännu mer i finalen. Om vi inte tar hem det så kommer vi att vara nära att ta hem det. Jag tippar på att vi hamnar två poäng bakom Holland, säger Måns Zelmerlöw, och syftar på att Holland är den största favoriten just nu.

TT: Om Sverige vinner, skulle du kunna tänka dig att leda tävlingen igen?

– Ja, det är bland det roligaste jag har gjort. Jag hade älskat det, säger Måns Zelmerlöw.