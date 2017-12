August levde i tre sekler

Foto: Tore Gillberg

August Hallström var en mycket stor personlighet som växte upp i Gränums Ströby där han var yngst av tolv barn i familjen. Han är en av få personer som upplevt tre sekler, föddes 1897 och dog år 2 000

För släktforskare var det en högtidsstund att få se hans gravsten i Jämshög. Sen ett par år är den borttagen och detta på anhörigas begäran eftersom den var uppstagad och en säkerhetsrisk.

Inför sin 90-årsdag berättade han i Sydöstran om när han bevittnade en auktion vid sockenstugan i Jämshög år 1904. Hans far ropade in tre sängliggande kvinnor, en var blind och två förstörda av värk. För att ta hand om dem fick han tolv kronor om året per person vilket var lägsta bud. De fick god vård i hemmet i Ströbyn och bodde där i tre år för samma betalning.

– Så bra som de hade det räknar jag inte med att få det, sa han när han bodde i pensionärslägenhet i Jämshög. Under det senaste året hade han sju gånger fått beskedet att det inte fanns någon hemsamarit att skicka. Och han undrade hur det skulle bli med 19 nya lägenheter som höll på att byggas.

En gång ringde han ock klagade på hur många olika hemsamariter det var som kom. Då ringde jag upp dåvarande socialchef Christer Karlsson som följde med ut till Jämshög och bjöd August på en rejäl pris snus. Samt tog bild när de skakade hand.

August berättade att det var en lustig familj han växte upp i. Hans äldsta bror var tio år äldre än hans mor och fadern var 73 år när August föddes. Hans far hade aldrig gått i skola men var bygdens advokat och auktionsförrättare.

Gossen lämnade hemmet tidigt, flyttade till Sölvesborg där han körde ut mjölk från slottet och kombinerade detta med att gå i konfirmationsundervisning. När han kom tillbaka var det full aktivitet på en mängd områden. Han byggde och renoverade hus, skötte lantbruket,körde ut bröd och mjölk, deklarerade till folk. Det var på den tiden när man skulle ange hur många höns man hade.

Om deklarationen lämnats en månad för sent fick han ner till tinget och förklara vad som låg bakom.

Ett annat ungdomsminne är när han och en bror fått difteri 1903. Mor gick fram till affären i Gränum där det fanns telefon och hon ringde efter läkare i Sölvesborg. Han kom samma dag med hästskjuts och gav bröderna var sin spruta. Det kostade fem kronor och gossarna blev bra.

I Jämshög fanns en provinsialläkare som hette Selling. Han tog 25 öre när man besökte honom och en krona när han kom hem. Doktorn hade mottagning alla dagar, även söndagar mellan elva och ett, minns August som hade tre barn, Evert, Karin och Lellky.

Det finns mInst två inspelade intervjuer med honom, gjorda av Sten Persson och Lennart Jönsson sommaren 1997 och av socionom Arthur Nilsson som gjorde ett arbete om äldrevården genom tiderna, allt från ättestupan till ålderdomshem.

Det var f ö Arthur som öppnade dörren till den låsta socialbyrån när nye chefen Christer Karlsson kom för att göra entrè. Arthur trodde att den skäggige mannen var ute i kundärende och förklarade att det dröjde en bra stund till innan servicen var tillgänglig.

_Men jag är den nye chefen, förklarade skåningen