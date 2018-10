Barnen fortsätter bestämma över sitt lov

Foto: NTB

Olofströms kommun bjuder på ett blandat höstlovsprogram som är skapat utifrån barnens önskemål. Det innehåller alltifrån en resa till Emporia och badbollsfest till ponnymys och halloweenpyssel.

Under projektet Önskesommar undersökte kommunen vad barn och ungdomar efterfrågade när det gällde lovaktiviteter. De önskemålen tillgodosågs under sommarlovet och det som inte hanns med då blir verklighet under höstlovet. Dessutom återkommer några av de populära aktiviteterna. Alla är kostnadsfria med undantag för en resa som Växtverket arrangerar. Den går till Malmö för att besöka Jump och köpcentrumet Emporia. Resan är för ungdomar som går i årskurs sju till nio och arrangeras den 2 november. Deltagarna står själva för matkostnaderna men resa och inträde är gratis. Det är en aktivitet som inte har funnits i tidigare program.

Under sommarlovet var framför allt djuraktiviteterna populära, därför blir det mer av det i höst. På programmet står ett dagläger med hästar den 29 oktober. Deltagarna som går i årskurs sex till nio åker då till Lyckans Gård i Gränum. Fler hästaktiviteter blir det den 31 oktober då det anordnas ponnymys samt häst- och vagnåkning i Vilboken utanför Susekullen.

– Det är ett barntätt område och aktiviteten brukar vara uppskattad, säger Lena Nilsson, fritidskonsulent på kommunen.

Det arrangeras även ett halloweendisko på Växtverket den 1 november. Första delen av kvällen är för barn i årskurs ett till tre och den andra för de som går i årskurs fyra till sex.