Foto: Johan Nilsson/TT

Klockan 22:40 under lördagskvällen fick räddningstjänsten in ett larm angående en personbil som kört in i ett hus i Jämshög.

Fyra personer ska ha befunnit sig i bilen men lämnade platsen omgående efter olyckan.

Flera ambulanser larmades till platsen men ingen person fördes till sjukhus.

Allmänheten ska senare ha fångat upp personerna och när polisen kom till platsen kunde bilföraren omhändertas.

Bilföraren är nu misstänkt för drograttfylla, ringa narkotikabrott och smitning.