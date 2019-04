I veckan har några människor placerat husvagnar och personbilar på plats belägen längs Grytsjövägen i Kyrkhult. Här har man kapat fronten på en husvagn, spritt ut delar och det som fanns i husvagnen. Polisen fick under torsdagsmorgonen in polisanmälan. Gärningsmännen misstänks för egenmäktigt förfarande, då man utan tillstånd har parkerat sig på plats under fler än 24 timmar och nedskräpningen var total.