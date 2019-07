Cirkus avslutade årets Nässelfrossa

Foto: Elin Möllervärn

Under en veckas tid har Tulseboda Ungdomscirkus arrangerat cirkusskola och Prova på cirkus i samband med Nässelfrossan. I söndags var det dags för avslutningen av årets Nässelfrossa, som även den gick i cirkusens tecken.

Sedan Nässelfrossan startade för 12 år sedan har Tulseboda Ungdomscirkus arrangerat cirkusskola och Prova på cirkus i Tulseboda Brunn. Under lördagen var det dags årets sista cirkusskola och Prova på cirkus, där flera barn kom för att lära sig nya cirkuskonster.

– Det har varit mycket barn här varje gång. Alla är så positiva och glada vilket är väldigt roligt, säger cirkusskolans ledare Måns Areskoug.

Under lördagsförmiddagen hade cirkusskolan sin finalföreställning, som de jobbat för under hela veckan.

– De var jätteduktiga och det var mycket folk som var här och tittade. Det har blivit som en tradition med cirkusskolan och Prova på cirkus. Vi har barn här varje vecka som kommer från olika delar av landet men som är i kommunen under sommaren för att hälsa på farmor eller mormor, säger Måns och fortsätter:

– Så länge Nässelfrossan finns så kommer vi arrangera cirkus varje år.

Under söndagen var det dags för finalen av årets Nässelfrossa där cirkusveteranen Toni Rhodin tillsammans med Tulseboda Ungdomscirkus spelade en stor del. Toni Rhodin föddes in i cirkuslivet och är barnbarn till legendaren Brazil Jack. Under eftermiddagen togs besökarna med på en fascinerande resa genom cirkushistorien med berättelser och bilder.

Avslutningsvis avslöjades även nästa års tema för Nässelfrossan 2020.