De hyllar kärleken i The Beatles tecken

Foto: Elin Möllervärn

Under onsdagskvällen tar barndomsvännerna sig an Jämshögs kyrka för att framföra konserten ”All you need is love”. På piano och gitarr ska Patric Eghammer och Niklas Bjarnehäll framföra egna tappningar av The Beatles låtar, för att hylla både musiken och kärleken.

Från det sista huset på Hagtornsvägen hörs ett klingande ljud från ett piano. Samtidigt följer ljudet från en gitarr efter och tillsammans skapas en melodi som liknar ”Strawberry Fields Forever”, av The Beatles.

På onsdag klockan 18.00 håller barndomsvännerna Patric Eghammer och Niklas Bjarnehäll i konserten ”All you need is love”, i Jämshögs kyrka. När Sydöstran kommer på besök för att ta pulsen på musikerna, repas det för fullt inför onsdagens spelning.

– Vi hade en liknande konsert för två år sedan i Jämshög och Näsum som också var i tappning av The Beatles, berättar Patric Eghammer och fortsätter:

– Inför årets konsert tänkte vi spela blandade låtar, men kyrkoherden frågade om vi inte kunde göra en liknande konsert igen och köra låtar av The Beatles, efter att ha hört så gott om den.

Patric och Niklas är barndomsvänner och växte upp ett stenkast ifrån varandra på Hagtornsvägen i Olofström.

– Allt började med att jag spelade lite musik här hemma, sedan kom Patric över och vi spelade skivor tillsammans. Och på den vägen är det, säger Niklas.

Foto: Elin Möllervärn

Efter barndomsåren i Olofström har både Patric och Niklas gjort mycket inom musiken. Efter flera år i olika städer bosatte sig Patric i Karlskrona och Niklas i Sandviken. På vägen utvecklades de inom musiken på olika håll, men trots det bottnar de någonstans i samma grund.

– Niklas drog mer åt jazz och brasiliansk musik och jag började intressera mig mer för litteraturen, säger Patric.

Trots att vännerna bor i olika städer, möts de i Olofström på somrarna.

– Det är roligt att komma tillbaka hit och till sitt gamla barndomshem och spela musik tillsammans precis som vi gjorde förr.

– Det var så roligt igår för vi hade inte spelat tillsammans på över två år, men direkt när vi började spela var det som vi inte gjort något annat, säger Niklas.

Båda två är överens om att The Beatles musik har betytt mycket för dem.

– Det jag tycker om med just The Beatles är att man kan komma från helt olika håll och låtarna kan tolkas på helt olika sätt. Det går alltid att mötas i The Beatles musik, säger Patric.

Foto: Elin Möllervärn

Under en timme kommer duon tolka ett tio-tal av The Beatles låtar i Jämshögs kyrka. Förväntningarna inför onsdagens spelning är många, men främst vill de beröra de som lyssnar.

– Vi vill att det ska hända något i folk. Det finns mycket eftertanke i det här och vi hoppas att alla kommer in i någon form av stämning.

– Vi vill på något sätt skapa ett positivt budskap i kärlekens tecken, säger Patric Eghammer.