Framtidens logistik i fokus för industrin

Den 20 september är det dags för den fjärde upplagan av BusinessForum Industri på Volvo Cars i Olofström, med fokus på framtidens logistik.

Världen utvecklas i snabb takt och digitalisering, nya handelsrutter och ny teknik gör att förutsättningarna hela tiden förändras. Snart är det dags för årets upplaga BusinessForum Industri, där just framtidens logistik ligger i fokus.

– Vi har en riktigt intressant dag att se fram emot. Deltagarna kommer att få lyssna till presentationer om alltifrån megatrender och nationella strategier till konkreta exempel på lösningar för såväl intern logistik som handel med Kina, berättar Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost på Handelskammaren, som tillsammans med Volvo Cars och Techtank i Blekinge är arrangörer av BusinessForum Industri.

Först ut av föreläsarna är Roger Mattsson, Tradelane Manager China-Sweden på GEODIS, en av världens största fraktkoncerner med en kundgrupp som innefattar flera av de största inom svenskt näringsliv såsom ABB, Sandvik, Volvo och Tetra Pak.

Roger Mattsson har under lång tid arbetat med transportlösningar och utgår sedan ett antal år tillbaka från Shanghai. Hans presentation kommer bland annat handla om ett av världens största infrastrukturprojekt, One Belt One Road:

– Jag kommer att berätta mer om vilka delar som vi använder redan idag med fokus på tåg mellan Kina och Europa, men även om vilka möjligheter det kommer att finnas för svenska företag att göra affärer med Afrika inom en snar framtid, det nya Kina.

Anna Wildt-Persson på Trafikverket är ytterligare en föreläsare på årets BusinessForum Industri, som kommer prata om megatrender i samhället och trender i transportsystemet enligt Trafikverkets senaste omvärldsanalys:

– Det här är Trafikverkets tredje omvärldsanalys och under dessa år kan vi se att digitaliseringen fått en alltmer framträdande roll. I rapporten 2010 var digitaliseringen knappt nämnd, 2014 beskrevs dess genombrott och nu fyra år senare kan vi konstatera att den kommer att genomsyra allt.

Förutom digitaliseringen går det att utläsa ytterligare två tydliga trendområden i Trafikverkets omvärldsanalys – ökat fokus på både klimatfrågan och samhällssäkerheten.

– De globala utsläppen av växthusgaser leder till att förändringen av jordens klimat fortsätter och för att motverka denna utveckling kommer det krävas olika politiska åtgärder, till exempel ekonomiska styrmedel. I takt med transportsystemets digitalisering ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd, berättar Anna Wildt-Persson.

Närmare 100 personer från ett 50-tal olika företag och organisationer i södra Sverige är i dagsläget anmälda till årets BusniessForum Industri 2019.