Foto: privat

– Vi fick uppdraget under sensommaren. Så det har varit en del förberedelser inför försäljningen, säger Mikael Kellander, mäklare på Länsförsäkringar i Blekinge.

På tisdagsförmiddagen var det klart att Hotell Fritzatorpet läggs ut till försäljning. Hotellet som är ett landmärke för orten Olofström byggdes 1972. På måndagskvällen lades det ut till försäljning med en prislapp på 8 000 000 kronor.

Mäklaren Mikael Kellander säger att försäljning började planeras redan under sommaren.

– Sedan sensommaren har vi gjort förberedelser, säger han.

– Det är ett landmärke i Olofström och har funnits med under en lång tid. Det är en stor ära att få vara med och förmedla det här.

Kommer det att säljas till en person som vill driva ett hotell?

– Det är helt och hållet frivilligt för den som vill överta. Precis som i Karlshamn har det funnits diskussioner om möjligheten till äldreboende. Men det är inte låst som en konferens- och restaurangverksamhet.

Hotell Fritzatorpet tar årligen emot många besökare för flera olika ändamål. Förutom att det har en daglig matservering används det vid festliga tillställning, bröllop och under affärskonferenser, och tar emot gäster som besöker Sweden Rock. Dansbandet Berth Idoffs gjorde en av sina sista spelningar på hemmaplan vid hotellet för tre år sedan. I sommar bjöd hotellet in Dan Stråhed under en sommarfest som gästartist.

Fritzatorpet hade 2010 stått tomt i två år, och senare gick företaget Restaurang Leonte i konkurs efter en skuld på 9,5 miljoner. Det blev en utdragen process som lyftes upp i tingsrätten då Restaurang Leonte stämde Swedbank och riktade kritik mot kommunen.

Men sedan förändrades läget i 2-planshotellet med en tomt på 61 000 kvadratmeter intill Halen. Familjen Persson tog över driften och 2012 fick Bertil Persson, styrelsemedlem för Fritzatorpet AB, pris som årets företagare vid Företagarna i Olofström.

– Det har mycket historia. Nu har familjen Persson haft ganska många år och byggt ut verksamheten, men känner att de har kört på länge och att de är färdiga, säger Mikael Kellander.

– De lägger energi på andra företag, och vill kunna fira födelsedagar och jul med familjen.

