I dag innebär fika avkoppling

Foto: Stina Pettersson

I början var fika själva kaffet och det var bara männen som fick dricka det. I samband med att konditorierna växte fram på 1800-talet fick till slut även kvinnorna dricka kaffe. I dag är fikat framför allt avslappning. Det märker inte minst Renate Prauss som driver Renates.

Ordet fika sägs komma från ordet kaffi och enligt Institutet för språk och folkminnen var kaffet själva fikat till att börja med. Här i Sverige har kaffedrickandet en lång social tradition ända sedan drycken kom under 1700-talet. Kaffet dracks under sociala former framför allt i hemmen, till skillnad från i andra delar av Europa. Till en början var det bara männen som fick dricka kaffe och det gjorde de på så kallade kaffehus. Men i takt med att konditorierna växte fram på 1800-talet fick kvinnorna också chansen att delta i det officiella kaffedrickandet. Kaffekalasen i hemmen blev mindre vanliga under den senare delen av 1900-talet och från 1980-talet började kaféer bli allt vanligare som mötesplatser.

I dag är fikat stort och det märks inte minst på Renates bageri och restaurang i Olofström. Eftersom Renate Prauss kom från restaurangbranschen när hon tog över bageriet för fem år sedan var hennes plan att verksamheten skulle vara mer lik en restaurang. Men kunderna ville hellre ha ett fik, därför anpassade hon sig efter dem.

– När jag tog över blev jag förvånad över att folk åt så mycket kakor och bakelser, säger Renate.

I dag är kaffedrickandet jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Populäraste fikat är prinsessbakelsen och Budapestbakelsen. Men många är även öppna för nya bakverk.

Foto: Stina Pettersson

Det fikas inte bara på kakor. Många väljer även en macka. Till fikat vill de flesta ha svart kaffe. Men vädret påverkar.

– Är det fint väder vill de ha smoothies. På vintern och när det är regnigt vill de ha varm choklad, säger hon.

De äldre vill ha vanligt kaffe medan de yngre kunderna föredrar chai latte och smoothies.

Foto: Stina Pettersson

Extra mycket fikas det när lönen och barnbidraget har kommit. Många kommer på eftermiddagen och företagen hämtar sitt fika innan klockan 14. Oftast är kunderna fler än en när de fikar. Några går i större grupper andra två och två.

Den senaste tiden har det ställts allt högre krav på fikat. Det ska helst vara veganskt, mjölkfritt och glutenfritt. Framför allt ungdomarna lockas av det.

– Vi har fått anpassa oss efter det de här fem åren. 80 procent av det vi bakar är mjölkfritt.

Det här med sju sorters kakor har svalnat men kakorna som ingick bland de sju säljs fortfarande som exempelvis hästskor och apelsinbröd.

Renate märker att fikan i första hand är avslappning för hennes kunder.

– De vill ta sig tid, egentid.

Kunderna fikar minst en timme men vissa stannar upp till tre timmar.