Det blir ingen jakt och fiskemässa i Folkets hus den 11 augusti.

– Tiden blev för knapp, säger Ann Rajalampi.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var planerat för den första jakt och fiskemässan någonsin i Olofström, men nu tvingas arrangören ställa in. Tidsbrist och konkurrens från andra mässor uppges vara orsaken till att evenemanget ställs in. Ett nytt försök kommer att göras under våren nästa år.