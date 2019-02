Malou skrällde stort i Mello

Foto: Johan Nilsson/TT

Om dagarna går 15-åriga Malou Prytz i skola i Olofström. Men hon har en dröm.

I lördags tog den henne raka vägen till final i Melodifestivalen.

– Det går inte att beskriva, jag är helt mållös och chockad, sa en omtumlad Malou Prytz under SVT: s vinnarintervju.

Hon var den stora skrällen under gårdagens andra deltävling av melodifestivalen som gick av stapeln i Malmö. Detta eftersom hon bara är 15 år och nykomling och otippad.

Malou Prytz från Ryd går Ekonomiprogrammet på Nordenbergsskolan. Hon skulle sedan vilja fortsätta läsa juridik. Malou har dock en ännu starkare dröm om att slå igenom musikaliskt. Igår tog hon ett stort steg på den vägen genom att som yngsta deltagare knipa en av de två finalplatserna i Melodifestivalen. Hon uppträdde med poplåten ”I do me". Dessutom var Malou otippad som nykomling till skillnad från Hanna Ferm och Liamoo, som tog den andra finalplatsen. Men hon hade stöd från både släkt, familj och kompisar som fanns på plats under deltävlingen i Malmö.

Finalen sker den 9 mars Friends Arena i Stockholm. Samma vecka fyller Malou Prytz 16 år, vilket är tur eftersom just detta är minimiåldern för att delta i den stora finalen.

– Det blir en bra födelsedagspresent, sa hon under SVT:s vinnarintervju.

Sydöstran skrev i förra veckan om Malou Prytz . Då gällde det att hon tillägnats en egen bakelse på ett café i Olofström.