Nanny har åldersrekordet i Olofström

Foto: Tore Gillberg

Med sina 106 år har Nanny Nilsson åldersrekordet i kommunen. Det konstaterar Ingrid Karlsson som sen 1974 jobbat inom äldreomsorgen.

När Nanny somnade in var hon äldst i Blekinge. Och pigg och vital. Hon promenerade och gick i sin trappa upp och ner flera gånger i hyreshuset. Trots att Olofströmshus satt in en hiss. Motion var hennes stora intresse in i det sista. Gärna en promenad bortåt kyrkogården.

Mitt första besök hos henne var innan hon fyllde hundra år. Hon bjöd på kaffe och gräddtårta med blåbär som Kurt Althèn plockat.

Jag blev imponerad av hennes fina samling av tavlor, flera av estländaren Gustav Mägi. Bl a ett porträtt som konstnären målat efter ett foto av sonen Nils-Erik. Denne dog som 15-åring på lasarettet i Karlshamn sen han insjuknat i blindtarmsinflammation som sen övergick i tarmvred.

Det berättar kusinen Karl-Gunnar Ståhl som bodde på Kapellgatan och nära Albert och Nanny, i centrala Olofström.

Jag blev fascinerad när Nanny berättade om sonens sjukdom. Läkarna hade berättat att de gjort vad de kunnat för att rädda hans liv. De värme handdukar och lade på hans mage men det hjälpte inte.

Samtidigt som Nanny berättade det tragiska hade hon ett leende på på läpparna. Och hon tillade att sonen var övertygad om att han skulle komma till himlen..

Precis som när vi gick och läste för komminister Torvid Rosengren.

Nanny var född i Gränum i en syskonkrets på sju personer. Hon blev kär i en byggnadsingenjör, Albert Nilsson som varit i USA och tagit sin examen. Han kunde engelska och ville återvända västerut men det ville inte hon.

De bosatte sig på Kapellgatan och han blev ansvarig för byggverksamheten på bruket.Bl a var han med och byggde husen på Ekerydsplan.

Nanny har också,berättat att han fick ställa upp och ordna bostäder när det kom flyktingar till Olofström efter andra världskriget.

Albert ställde upp och skjutsade konstnär Gustav Mägi när denne skulle ställa ut.

Karl Gunnar Ståhl betraktade Nanny som "andra mamma." När mamma Vendla ställde upp för flyktingar tog hon hand om syskonbarnen. Karl Gunnar berättar också att man lagade mat och bjöd Gustav Mägi på.

Familjen Ståhl bjöd ofta konstnären på mat de lagat.

En skulptur Mägi gjort om sin familj stod i Nannys garage i 30 år innan hon skänkte den till kyrkan som den nu pryder.