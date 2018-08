Foto: Elin Möllervärn

Ett år har gått sedan Jenny Persson tog sig an rollen som First hotel´s nya chef. Nu ska Jenny stå på egna ben och nya utmaningar väntar runt hörnet.

Det var i slutet av augusti förra året som 26-åringen fick chansen att bli hotellets nya chef.

Jenny Persson har varit anställd på hotellet i åtta år och har sedan dess klättrat sig uppåt.

– Jag är väldigt glad att jag har fått chansen att ha en sån här stor roll som så ung. Det får en att vilja stanna kvar, säger Jenny.

Under ett års tid har hon jobbat som Room Division Manager. Det har inneburit att hon under det senaste året blivit upplärd av Gustaf Andersson, hotellchef på First hotel i Kristianstad.

– Det har gått hur bra som helst, över förväntan. Gustaf har varit helt fantastisk att bolla idéer med och nu kommer jag driva det som jag har gjort tidigare, fast utan mentor.

När Sydöstran träffade Jenny för ett år sedan berättade hon om den nya satsning med att servera lunch, något som inte gick hela vägen.

– Det där med lunchservering gick inte så bra, vi slopade den idén. Det finns redan så många lunchställen i Olofström och vi vill inte konkurrera med dem. Vi valde därför att satsa helt på kvällarna istället, säger Jenny.

Bara en månad efter Jenny Persson blev hotellets nya chef, öppnade den nya stora satsningen Steakhouse.

– Vi skrev papperna i september och den sjätte oktober öppnade vi. Allt gick jättefort.

– Responsen har varit över förväntan. Det är kul att lokalbefolkningen kommer hit men även folk från andra ställen med, säger hon.

Foto: Elin Möllervärn

Trots den varma sommaren har hotellet haft fullt upp.

– Det har ju varit en väldigt fint sommar så vi hade förväntat oss att många skulle vilja vara hemma och grilla.

– Sedan kom grillförbudet och då eskalerade det med besökare och bokningar, säger Jenny med ett skratt.

Ett av hotellets fokus i sommar har varit Afterwork, något som kan komma att utvecklas i framtiden.

– I juli hade vi Afterwork alla lördagar hela månaden ut, det har varit uppskattat bland gästerna. Vi kommer eventuellt utveckla detta om efterfrågan finns, säger hon.

Jenny är ivrig att fortsätta kämpa mot nya mål och få hotellet att nå nya höjder.

– Vi har mycket idéer och är ivriga att förändra. Målet är att alltid ligga ett steg före hela tiden.

– Jag ska fortsätta med det go'et jag har just nu. Det ska bli spännande att se vad framtiden har att erbjuda, säger Jenny Persson.