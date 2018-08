Rockstjärna ska snurra skivor

Foto: Gunnel Persson

Hårdrocksgitarristen Dregen, känd från Backyard Babies och Hellacopters, intar DJ-båset under halloween i Olofström.

Den tredje november spelar Andreas Tyrone Dregen, annars känd som bara Dregen, tillsammans med lokalbandet Von Hinten i Olofström. Dregen är framförallt känd som framstående figur i banden Backyard Babies, som fortfarande är aktiva, och The Hellacopters som gjorde stor succé i Sverige och spelade mellan mitten av 90-talet fram till 2008. Han har även förekommit i en rad tv-program, som Berg flyttar in och Vem tror du att du är? på kanalen SVT och är även känd för att under en tid varit gift med sångerskan Pernilla Andersson. Dregen kommer att snurra skivor i DJ-båset under evenemanget ”Rocking Halloween” på Folkets hus.