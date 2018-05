Skallskada efter truckolyckan

Foto: FREDRIK PERSSON

– Det går inte att säga vad som orsakade olyckan ännu. Vi gör en noggrann utredning för att få fram all fakta, säger huvudskyddsombudet Lars Andersson på Volvo.

Det var sent under onsdagskvällen som polisen fick kännedom om olyckan. Mannen ska blivit påkörd av en truck - och polisen har fått in en anmälan om brott.

Lars Andersson på Volvo meddelar att mannen fick föras till sjukhus.

– Han har fått sy och röntgas, säger han till Sydöstran.

Vad som orsakade händelsen är i nuläget oklart - men Andersson säger att de nu gör en noggrann utredning om vad som hände.

Och att alla inblandade i händelsen ska höras.

– Det är alltid otäckt med personskador. Men vi har en bra organisation för att hantera det. Det är allt jag kan säga i nuläget, säger Lars Andersson.