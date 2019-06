Sveriges sydligaste vildmark – finns i Blekinge

Foto: Niklas Kämpargård

Strax utanför Olofström är den djupa ädellövskogen imponerande.

Här kan du vandra genom grönskande bokskogar, fiska eller paddla över öppet vatten långt in i Skåne. 2019 utsågs Olofströms kommun till årets friluftskommun.

En utmärkelse som gästerna uppskattar.

– Här kan man njuta av skogens tystnad nästan helt för sig själv, säger danska Peter Nielsen som bortsett från fiske i Harasjömåla också vandrat i två dagar längs Blekingeleden.

Att prata vildmark i södra Sverige är för många otänkbart. Ändå erbjuder Olofström så mycket vildmarkskänsla man kan tänka sig i ett urbaniserat landskap där naturområdena kryper långt in i stadskärnan och där man kan snöra på sig löparskorna var som helst i kommunen och springa under trädkronorna bara någon minut senare.

– Vi vill ta vara på den unika naturen och göra vildmarksupplevelsen tillgänglig för både besökaren och för invånarna i Olofström, säger Filip Wägbo projektledare för satsningen Sveriges sydligaste vildmark på Olofströms näringsliv. Bortsett från ambitiösa planer att dubblera antalet inkommande gäster vill näringslivsbolaget inspirera besöksnäringen att samarbeta för att på så sätt locka andra typer av besökare till Olofström. Året om.

Foto: Niklas Kämpargård

Så här på försommaren är paddelsäsongen i full gång i sjösystemet Halen och Raslången där uppskattningsvis 80 % av besökarna kommer från grannlandet i söder. För danskarna är nämligen Blekinge och Olofströms orörda naturområden som ett himmelrike bara två timmar från Köpenhamn. Det är nära, tillgängligt och riktigt prisvärt. Åtminstone om man får lön i danska kronor och kan räkna med en rejäl valutavinst när danska kronor växlas till svenska.

Med fler än två hundra sjöar är Olofström ett paradis för den som gillar att fiska eller paddla i åar och vattendrag. Den största sjön Halen omfattar 3,44 kvadratkilometer vatten och ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde och avvattnas framförallt genom Holjeån som sträcker sig neråt Skåne. Tack vare närheten till stadskärnan är Halens friluftsområde en naturlig del av Olofström där besökare från när och fjärran tar del av den vackra naturen.

– Hos oss hyr de flesta kanot för ett par dagar och tillbringar en eller två nätter i sjösystemet, säger Lisa Blomqvist på Kanotcentralen.

Foto: Niklas Kämpargård

Foto: Niklas Kämpargård

Alldeles bakom uthyrningsområdet, mitt mellan Kanotcentralen och Halens Camping sträcker sig Blekingeleden i riktning mot Tulseboda Brunnspark (21 km). Just i år har Blekingeleden fått sig en rejäl upprustning och bara 2,9 km från Halens Camping finns det helt nybyggda vindskyddet Myllevik vid sjön Halens östra strand. Åt andra hållet sträcker sig Skåneleden (jo Blekingeleden och Skåneleden går parallellt hela vägen ner till Sölvesborg) in mot Bökestad (12 km) i östra Skåne. 2019 blev sträckningen in i Olofström en del av populära Skåneleden.

Fakta • 2019 utsåg Naturvårdsverket Olofström till årets friluftskommun: ”Årets friluftskommun har genomfört en omfattande samverkansinsats genom medborgarforumen ”Påverka friluftslivet och naturvården” och genom workshopen Skolnära skogar”. • Arbetet blev en spännande process där medborgare, föreningar och pedagoger från kommunens skolor och förskolor deltog. Hela processen dokumenterades och därefter skapades ett naturvårds- och friluftsprogram” (Naturvårdsverket). • Som besökare finns det en rad aktiviteter att ta del av liksom skogens enorma källa till avkoppling. Visa mer...

Med målsättningen att underlätta utveckling och förädling hos existerande företag och förenkla bildandet av nya naturturismföretag vill näringslivsbolaget att samverkansinitiativen ska skapa helt nya möjligheter i Olofström. Två som verkligen brinner för naturturism och skogens och tystnadens möjligheter är Lars och Maria Sällström på Brokamåla gård.

Foto: Niklas Kämpargård

– Genom att samarbeta med andra aktörer och hitta gemensamma beröringspunkter kan vi erbjuda totalupplevelser som vi inte skulle kunna göra på egen hand. Om vi exempelvis pratar fiske så finns det både havsfiske, laxfiske i Mörrumsån och insjöfiske inom bara några mils avstånd. En besökare vill inte köpa upplevelser av flera olika aktörer utan vill lugnt och behändigt hålla kontakten med en enda arrangör som erbjuder allt, säger Lars Sällström som bland annat erbjuder fiske- och matupplevelser på en av Olofströms vackraste bryggor.

Fakta Halens naturreservat • Är 809 hektar stort och består av 638 hektar land och 171 hektar vatten. • Här kan du uppleva en skogs- och sjödominerad vildmark alldeles utanför Olofström. • Halen är Blekinges största sjö och omkring hälften av sjön ingår i naturreservatet. • I den näringsfattiga sjön växer både vit- och gul näckros, hårslinga, rostnate, gropnate och flotagräs. Sjön är reglerad (höjd med omkring en meter). På flera håll finns bok-, ek- och tallbestånd av naturskogskaraktär. Visa mer...

Tillbaka vid Halens camping bestämmer vi oss för att följa Blekingeleden västerut, förbi vindskyddet i Bergatorpet och vidare bort mot Tvättahallarna (6 km från Halens Camping). Här får de fina badklipporna, det härliga vindskyddet och avskildhetens lugn stressen att rinna bort som en vårflod.

Tvärs över vägen mot Alltidhult fortsätter Blekingeleden upp mot höjderna och rakt in i naturreservatet där kommunens bästa utsiktspunkt förmedlar en sagolik bild av sjösystemet och Sveriges sydligaste vildmark. Bortsett från ett ilsket vrålande motorsåg i fjärran är det helt tyst så när som på en gök som sjunger en kärlekssång.

