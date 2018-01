Volvochef återvänder

Mikael Dáubigné återvänder som platschef till Volvo i Olofström.

Den här gången står det Vessin i efternamn på visitkortet.

För de Volvoanställda är det inget nytt ansikte som dyker upp bakom kontorsstolen. Mikael Vessin har varit platschef på samma arbetsplats tidigare och lämnade den rollen för fem år sedan för att ta steget över till en chefsbefattning på Volvo Cars bilfabrik i Torslanda.

Han efterträddes då av Magnus Nilsson som efterträdde Vessin på samma plats förra året.

Dan Hermansson innehar just nu tjänsten som platschef på Volvo i Olofström och han lämnar densamma under året för att ta steget in pensionärsrollen