Aida inleder operasäsongen

Ronneby Folkteater inviger höstens operasäsong med kärlek, politik och död. Guiseppe Verdis ständigt spelande opera Aida, som hade premiär julen 1871, direktsänds via satellit från Metropolitan Opera i New York den 6 oktober. Operan är en helt ny uppsättning med världsstjärnan Anna Netrebko i huvudrollen. Och det blir mer Verdi i höst. Även Rigoletto och La Traviata sänds under säsongen liksom Giacomo Puccinis Flickan från vilda västern. Nytt för säsongen är Möt Operan där det bjuds på bakgrundsinformation om samtliga operaföreställningar en halvtimme innan utsändningen startas.