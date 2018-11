”Att göra skiva och sprida musiken har upptagit hela min hjärna”

Foto: Mattias Mattisson

Musikern Traveling John bestämde sig för att göra verklighet av drömmen att resa ut i världen och göra en soloplatta.

Sex år senare är det självbetitlade debutalbumet klart. I samband med släppet hålls en tvådagars releasefest i Ronneby i december.

– Jag känner en sådan otrolig lust att komma ut och spela låtarna live.

Saxemarasonen John Dunsö valde att hoppa av Indiepopbandet Billie Vision And The Dancers under 2010 för att istället satsa på en solokarriär. Han greppade sin gitarr, köpte en flygbiljett till USA och tillbringade en lång period på resande fot.

– Hela albumet handlar om perioden efter att jag bestämde mig för att testa det här med att göra ett soloalbum. I samband med att jag hoppade av Billy Vision And The Dancers så hade jag också min stora livskris.

– Jag gick i terapi och tvivlade både på mig själv och alla andra. Jag behövde en paus och komma bort från Malmö där jag bott i många år.

Det är till stor del hans upplevelser på andra sidan Atlanten som nu resulterat i hans första fullängdsskiva – och att han tog artistnamnet Traveling John.

– Låtarna på skivan är inte i kronologisk ordning. Låten ”Don't you doubt” skrev jag innan jag reste iväg. Sedan handlar låtarna om vad som händer rent praktiskt på alla platser och med alla människor jag träffar, men även vad som händer inuti. Vem är jag, vem vill jag vara och vad behöver jag för att vara lycklig?

Foto: Peter Malmgren

Kanaliserar du dina känslor genom att skriva?

– Har inte reflekterat så mycket över det, men tror inte att jag behöver skriva för att må bra. Jag gör det för att det är roligt.

– Jag trycker på ”reset” rätt ofta och är nog John 17.0 vid det här laget. Man utvecklas hela tiden så länge man reflekterar över var man befinner sig och förhoppningsvis går det år rätt håll.

Det har det varit en stor medial uppmärksamhet kring John Dunsö under hösten. Anledning är låten ”To Sarah (Where ever you are)”, en singel skriven som en kontaktannons, om en kvinna han träffade på en gård i Arizona men som han dessvärre tappat kontakten med.

Efterlysningen av en försvunnen kärlek har uppmärksammats av både nationell och utländsk media och lett till tv-framträdande i både TV4 Nyhetsmorgon och Go'kväll på SVT.

– Jag fattar ju att historien sålde låten, men utan att prata ner den, så är allt som gör att ännu fler personer får höra min musik bara positivt. Att vara med i tv var en rolig erfarenhet och en bra språngbräda.

Har du lyckats få tag i Sarah?

– Nej, tyvärr inte. Men jag har fått konstiga mejl från folk som säger att de kan hjälpa mig på olika sätt. Sedan har en massa olika ”Sarah” hört av sig och påstått att de är hon. Lite oklart varför man gör så.

Hur har jobbat på den här skivan i sex år, är den svårt att släppa ifrån sig?

– Jag har velat och haft ambitionen att släppa den tidigare men inte kunnat släppa något som jag inte varit helt nöjd med. Men jag är glad över att jag gjort det på det sätt jag har gjort, att folk nu ska få ta del av den och att jag kan börja koncentrera mig på andra grejer.

Efter albumsläppet i december väntar en releasekonsert i Malmö följt av ytterligare två i Ronneby. Den 21 och 22 december ställer sig Traveling John på scen på restaurang Kj's.

– Det ska bli så sjukt kul att stå på scen och spela låtarna. Att få göra det i Ronneby känns helt underbart. Jag var där för två år sedan, när det fortfarande var Ronneby Café och Matsal, och lokalen har en sådan fin akustik för akustisk musik och det blir alltid en bra stämning.

Foto: Peter Malmgren

Och går planerna i lås kan alla Traveling John-fans få se musikern spela live i kommunen igen ganska snart. Artisten gjorde en bejublad spelning för hemmapubliken vid Saxemara båtvarv i somras. Något han hoppas få göra om under 2019.

– Jag vill väldigt gärna göra en spelning där nästa sommar med hela bandet. Det var något av det bästa jag varit med om i spelningsväg. Publiken var som en stor kram.

– Drömmen är att släppa in 500 personer så jag hoppas att det finns någon som vill vara med och arrangera, säger han.

Men först väntar en tids ”semester” för John Dunsö.

– Kanske åker jag till en varm strand någonstans och dricker en paraplydrink, säger han.

– Men sedan vill jag följa upp den här plattan med att göra en massa spelningar tills fingrarna går sönder och rösten inte håller längre.