De åker longboard i kamp mot barncancer

Jim Petersson från Eringsboda har tillsammans med sin vän Ted Oscarsson startat organisationen Skate For Kids. Deras tanke är att åka longboard runt Öland och Gotland i förmån för Barncancerfonden.

Jim Petersson har tidigare åkt longboard i Thailand, Malaysia och Nederländerna runt, där han samlat in stora summor till barncancerfonden tillsammans med familj och vänner. Nu ligger fokuset på Sveriges två största öar.

– Tanken med Skate for Kids är att jag och Ted ska göra något vi båda tycker är fantastiskt skoj och samtidigt göra något bra av det. Då vi båda två har barn så var barncancerfonden ett självklart val att samla in pengar till , säger Jim Petersson.

I mitten av maj åker killarna Öland runt och i augusti tar de sig an Sveriges största ö, Gotland.

Under deras drygt 60 mil långa resa ska de samla in pengar som oavkortat går till Barncancerfonden.

– Vårt mål är att under 2018 samla in minst 20 000 kronor till Barncancerfonden. Vårt framtida mål är att fortsätta samla in pengar och självklart ha förbaskat skoj under tiden vi tar oss fram på våra longboards, säger Jim Petersson.