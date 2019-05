De spelar på årets Uterock

Foto: Claes Jonasson

Musikfestivalen Uterock gjorde comeback i Hoby Ekbacke förra våren efter fem års uppehåll. På lördag den 25 maj, mellan klockan 13-01, är det dags för årets upplaga.

Arrangören Tallets musikförening och Uterocksgruppen har nu släppt samtliga namn på de band och artister som är klara för festivalen.

På scen under dagen och kvällen står: Dalaplan, Within, World in ruins, Sött svart tivoli, Linnéa Andersson, RSG, Manda och Ella, Void commander, Conquer red, Gravity, Gubbtjuv, Bombwalk och Red light dist.