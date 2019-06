Den svårslagna känslan får Hildur att kämpa vidare med musiken

Foto: Stina Pettersson

Den lokala singer-songwritern Hildur Höglind laddar inför sin högsäsong. Hon har precis släppt ep:n Take off och åker runt i södra Sverige för att spela på olika festivaler. Men det är inget enkelt projekt den 23-åriga tjejen driver helt själv.

Musiken finns både i Hildur Höglinds blod och omgivning som dotter till musikerna Niclas och Sara Höglind. I familjen är det tradition att barnen som sjuåringar väljer ett instrument och börjar ta lektioner. I Hildurs fall blev det fiol. Den blev en ingång till uppträdanden med Kulturskolan och på skolavslutningar.

– Musiken har jobbats in långsamt och naturligt. Jag spelade för familjen eller på skolavslutningen, sedan sjöng jag på kusiners bröllop eller dop. Då vande jag mig vid att stå på scen, berättar hon.

Därifrån var steget inte långt till att sjunga och spela gitarr. Hon hade redan en musikalisk förståelse, kunde läsa noter och förstå hur musiken hänger ihop. Ju bättre det gick desto mer ville hon spela och sjunga.

Men det var inte alltid självklart att hon skulle satsa på musiken. När hon gick på mellanstadiet funderade hon på att bli advokat, psykolog eller hantverkare. Som barn pysslade hon ofta finmotoriska grejer, ju mindre desto bättre.

Att skapa sig en karriär som musiker är inte lätt i en liten kommun som Ronneby och i ett litet län.

– Det går inte att göra karriär och utgå härifrån. Det är säkert möjligt när man har haft en längre karriär och har ett större område att spela på men jag kan inte leva på det nu, säger Hildur.

Även om musiken ger mycket, som tillfredsställelsen när hon släpper en låt och har gjort en bra konsert, är det också jobbigt.

– Folk som har umgåtts med mig under en längre period de senaste åren har sagt "är det värt att må så dåligt"?.

Det tuffa är att vara ensam i processen och att dra hela lasset själv. Hildur både skriver, står på scenen samt sköter marknadsföring och bokningar.

– Är du en del av en duo eller ett band är ni fler. Om jag inte orkar blir det ingenting gjort.

I nuläget får hon inte heller någon vila från det. Ringer någon klockan två på natten svarar hon. Det finns inga gränser för när hennes arbete börjar och slutar.

Det som driver Hildur är strävan efter att bli självständig. Hon vill kunna styra var hon jobbar och när, vilket inte är möjligt inom alla yrken. Självklart drivs Hildur också av känslan hon får när hon har skrivit en låt eller gjort en spelning.

– Den är svår att slå. Då känner man sig till freds med sig själv. Det är som en femåring som har gjort en teckning och är jättestolt. Det är det man strävar efter hela tiden.

Nu har hennes högsäsong precis dragit i gång med flera spelningar. Dessutom släppte hon ep:n Take off den 21 juni. Joakim Buddee har varit med och skrivit tre av låtarna samt producerat den. Ep:n består av fyra nya låtar och låten Steal her away som hon släppte förra året.

– Ep:n är svår att sammanfatta. Låtarna har ganska olika teman. De handlar om ifrågasättandet av tillvaron. Det kan handla om livet i sig, en relation eller fysisk existens.

Både texterna och melodierna går åt det mörka hållet. Hon trivs där och tycker att det är mer spännande och utmanande även om hon skriver en del glada låtar också. ep:ns titel kommer från låten Take off som handlar om att röra sig utanför sin egen kropp och om att kunna vara fri från det fysiska rummet. Den symboliserar även att hon är på väg mot något annat då hon på den nya ep:n rör sig i en annan genre.

Under Östersjöfestivalen den 19 juli tävlar Hildur för andra gången i P4 Nästa med den nya singeln Further apart. Sist hon var med vann hon i Blekinge. Further apart handlar om att vara i en relation där det inte riktigt klickar. Det är något som skaver men det är svårt att sätta fingret på vad.

Utöver P4 Nästa har hon flera spelningar på gång i sommar. Hildur kommer bland annat till Torsjö live den 29 juni, spelar på Karlskrona stadsbiblioteks bakgård den 25 juli, Äggaboden i Ronneby den 26 juli, Mormors bakeri i Karlshamn den 27 juli och under Brygghäng i Olofström den 31 juli. På nästan alla spelningarna har hon med sig sin pappa Niclas Höglind och hans åttasträngade gitarr.

– Det är roligt att spela tillsammans och att jag nu kan fixa spelningar till honom.