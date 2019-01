Under hösten och vintern har polisen fått in flertalet anmälning gällande stölder av extraljusramper. Bara under den senaste månaden har flera stycken stulits i Ronneby med omnejd.

Under natten till måndag stals ytterligare en extraljusramp. Den här gången från en bil som stod parkerad i närheten av Resecentrum. Polis misstänker att stölderna kan vara beställningsjobb men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.