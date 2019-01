Filmmusik och musikal med Skottårsorkestern

Foto: Peter Knutson

Det blir 70-talsmusik och Shirley Bassey när Skottårsorkestern bjuder in till konsert tillsammans med sångerskan och musikalartisten Malena Laszlo.

På söndag är det dags för Skottårsorkesterns årliga konsert på Kulturcentrum. Orkestern, som består av cirka 40 handplockade musiker, får i år hjälp av sångerskan, musikalartisten och skådespelaren Malena Laszlo.

Huvudtemat för konserten är 70-talsmusik och Shirley Bassey, vilket betyder att det blir både filmmusik och musikal.

Bassey är kanske mest känd för att ha sjungit ledmotivet till inte mindre än tre James Bond-filmer; Goldfinger, Diamonds are forever och Moonraker. På repertoaren står bland annat klassiker som ”Big spender” och ”What now my love”.

– Att det blev 70-talstema denna gång, och Malena Laszlo som artist, beror på att Lars Kvensler har arbetat med detta koncept i Göteborg tidigare och kom med detta som ett konkret förslag till oss.

– Vi har ju som inriktning att jobba med olika genrer och teman för de konserter vi ger. Vi bestämmer således tema och utefter det så sätter vi samman den orkester vi behöver för vad som skall framföras. Mycket roligt och givande sätt att arbeta, säger Niclas Petersson, ordförande i Skottårsorkestern.

Orkestern kommer även att framföra egna instrumentala stycken, precis som saxofonisten och musikpedagogen Kristin Uglar på sopransax som solist. Även Erik Fröberg, saxofonist i Skottårsorkestern och Blekinge Big band, kommer att spela solo under kvällen.

Skottårsorkestern leds även denna gång av musikern och dirigenten Lars Kvensler, som ursprungligen kommer från Ronneby.

Under konserthelgen kommer även tre kurser att arrangeras av Skottårsorkestern. I år har 35 personer anmält sig till kurserna som inkluderar stråkar, saxofon och brass. Deltagarna, som kommer från hela södra Sverige, kommer att uppträda var och en med sina olika grupper under konserten.

Fame-sångaren Magnus Bäcklund, Sofia Loell, Charlotte Perrelli och musikalartisten Niklas Andersson är några av de artister som tidigare har uppträtt med Skottårsorkestern.