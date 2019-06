Flera nyheter för årets Tosia-dagar

Foto: Stina Pettersson

Mer mat och underhållning, ny struktur och två dagar fyllda av barnaktiviteter. Det är vad Tosia bonnadan har att erbjuda när marknaden firar 170 år.

Evenemanget börjar som vanligt med familjefesten i Brunnsparken på torsdagen den 11 juli . Där kommer det att finnas hoppborgar, segways och så blir det konserter för både barn och ungdomar. Dessutom satsar arrangörerna på mer mat och godis i år.

– Det ska finnas ett stråk med materbjudanden som passar både barn och vuxna, berättar Jeanette Rosander, turism- och evenemangsansvarig på kommunen.

På fredagen drar Tosia bonnadan i gång på riktigt. Nytt för i år är att marknaden struktureras om. Karusellerna placeras i kvarteret David som vanligt men även på en större yta i Söderbro. Det beror på att torget ska frigöras för matmarknaden Smaka på Ronneby. På övre delen av torget blir det som vanligt ett tält, med scen, som nu ska vara öppet hela dagarna och erbjuda underhållning även på dagen.

– Det ska kännas att Tosia är i gång till klockan 18.00 på söndagen, säger Jeanette Rosander.

Ett programblad kommer att tas fram som ska presentera vad som händer i centrum under Tosia-dagarna.

På nedre delen ska sedan nio eller tio matvagnar stå.

Nytt är också att knallemarknaden inte går ända från Blasius Königsgatan utan sträcker sig från karusellerna i Söderbro och vidare bort mot torget. Hantverksmarknaden placeras på gågatan tillsammans med de butiker som vill ha egna stånd.

I Rådhusparken pågår Barnens tosia under lördagen den 13 juli och söndagen den 14 juli. Den här gången är Ronneby folkteater tillbaka som medarrangör. Precis som tidigare är hela Barnens tosia gratis utöver maten du köper. Under de två dagarna finns Varieté vagant på plats. Det är en tremannavarieté med ett gammaldags stuk. På lördagen minglar de runt och på söndagen bjuder de in till två shower.

Det blir även barnteater med Per Dunsö och Anna Lahmer som spelar Dr Kling och Syster Violina. Föreställningen spelas i entrén till teatern och det finns totalt 60 platser till varje föreställning. Gratisbiljetterna går att hämta på Turistbyrån från och med den 28 juni.

Utöver detta blir det ponnyridning på lördagen. Robin "Rocko" Falck minglar runt i parken på styltor under söndagen, det ska finnas en indianby, barnen kan vaska guld, bli ansiktsmålade, gå tipsrunda och mycket mer. Dessutom ger Carl-Einar Häckner och Varietéorkestern en föreställning på Ronneby teater den 13 och 14 juli.