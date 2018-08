Från Eringsboda och ”ut i världen”

Foto: Mattias Mattisson

Eringsboda har fått en ny busslinje som kopplar ihop orten med tågtrafiken i Holmsjö.

– Vi i samhällsföreningen har kämpat för det här, säger Eva-Britt Brunsmo (C).

Busslinje 173, som tidigare trafikerade sträckan Eringsboda–Alnaryd, kör nu istället till Holmsjö en dryg mil österut. Det innebär att resenärer från Eringsboda nu kan byta till tåg i Holmsjö, där Krösatågen gör ett stopp, för vidare resa mot Karlskrona i söder eller norrut mot Vissefjärda och Emmaboda.

– Det har nog inte varit någon buss mellan Eringsboda och Holmsjö sedan någon gång på 70-talet, så det känns fantastiskt att bussen nu är igång, säger Eva-Britt Brunsmo som är engagerad i Eringsboda samhällsförening.

– Holmsjö är ett naturligt val för folk ”att ta sig ut i världen”, både norrut och söderut.

Den totala restiden minskar med tio minuter mellan Eringsboda och Karlskrona med den nya busslinjen. Dessutom tar den vid behov upp passagerare i Fundersmåla och Alvarsmåla.

Foto: Magnus Gustafsson

Bussen går två gånger per dag, morgon och kväll, och kommer inledningsvis endast gå i trafik under skoldagar. På sikt hoppas dock samhällsföreningen på utvidgad turtäthet och önskar även få trafik under lördagar och söndagar.

Både samhällsföreningen och centerpartiet i Eringsboda för diskussioner med Blekingetrafiken om förbättrade kommunikationer.

– Blekingetrafiken har tagit med oss i ett projekt där boende i Eringsboda ska få fylla i vilka restider man önskar. Nu hoppas vi också på helgtrafik och någon kväll i framtiden, säger Eva-Britt Brunsmo.

Att det går fler bussar till och från Eringsboda är en viktig förutsättning för boende på orten, enligt Brunsmo.

– En del barnfamiljer har flyttat hit och om det finns kollektivtrafik som den här blir det lättare att få folk att bosätta sig på landsbygden.