Gas och broms i alliansens budgetförslag

Sötebrödsdagarna är över i den kommunala ekonomin.

Stora investeringar väntar förvisso, men samtidigt ska förvaltningarna banta sina budgetramar med som mest två procent.

– De senaste åren har vi ökat verksamheterna för att kunna hantera en kraftig befolkningsökning. Men nu har vi passerat puckeln och är på väg tillbaka till ett normalläge, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M).

På tisdagen presenterade den styrande alliansminoriteten sitt nionde raka budgetförslag för Ronneby kommuns olika verksamheter. Innehållet i excelfilerna och visionsdokumenten påverkar, på ett eller annat sätt, samtliga av kommunens cirka 29 700 invånare.

De senaste åren har volymerna, både vad gäller antalet människor och omfånget på den kommunala ekonomin, ökat kraftigt på grund av en omfattande invandring.

– Vi ser alltjämt en befolkningsökning de kommande åren men inte på samma sätt som tidigare och det är något vi måste hantera, säger Fredriksson.

Fakta Axplock ur budgeten Större investeringar Nybyggnation Snäck – 258 milj/kr. Utformning av allmänna platser i Kilen – 9 milj/kr. Utveckling Östra piren – 12 milj/kr. Utveckling av tillagningskök – 13 milj/kr. Utveckling av stadsmuseum – kostnad oklar.

Resan mot ”normalläget” avspeglas också i de ekonomiska strategidokumenten. Tydligast blir det kanske på sista raden, där Ronneby kommun väntas gå plus med blygsamma 121 000 kronor under 2019 – att jämföra med de tiotals miljoner plus man redovisat de senaste åren.

– Men nu har vi stoppat in cirka 30 miljoner kronor årligen på reservkontona, poängterar Kenneth Michaelsson (C).

– Dessutom räknar vi med att vissa statsbidrag faller ut, även om det ännu finns en osäkerhet kring regeringsbildningen.

Fakta Särskilda uppdrag De kommunala verksamheterna ska genomföra dessa särskilda uppdrag: Bättre beredskap vid äldreboenden för att hantera längre perioder av värmebölja. Centraliserad administration av kommunens bilar och lätta lastbilar. Inrätta en ny kommunal stornämnd och förvaltning för teknik, fritid och kultur. Ta fram projektplan för ny idrottshall i Listerby. Upphandla privat drift av Brunnsbadet. En ny kommunal strategisk utvecklingsenhet ska inrättas. En ny kommunal exploateringsenhet ska inrättas. Handelsområdet Viggen ska utökas ytterligare. Förutom etapperna Viggen Norra 1 och 2 ska en tredje etapp få detaljplan. Det handlar om markområdet norr om cirkulationsplatsen, närmast riksväg 27.

Det finns årliga krav på ramreduktioner i den treåriga ekonomiska plan som läggs fram av alliansstyret. Från innevarande års 0,5 procent till 2,0 procent 2021. Hur de olika verksamheterna ska hämta hem pengarna är lite upp till dem själva.

– Vi går inte in och petar i det, det får förvaltningarna lösa, säger Nils Ingmar Thorell (L).

Det politiska styret påpekar samtidigt att verksamheternas användning av lokalytor kan vara en väg mot ekonomi i balans.

– Vi hyr i dag in oss externt och internt för motsvarande 150 miljoner kronor per år. Ser man över hur lokalytor används och försöker hitta effektivare sätt kan man hämta hem mycket pengar, säger Roger Fredriksson.

Trots att det antyds om lite kärvare tider så gasar Ronneby på investeringspedalen de kommande åren. Över 400 miljoner kronor satsas på främst bostäder och nya skolor.

Om ett år rivs exempelvis Snäckebacksskolan för att ersättas av helt nya lokaler. När beslutet togs beräknades detta kosta 125 miljoner kronor. Nu är aktuell prislapp cirka en kvarts miljard kronor.

– Det beror på att vi har en tydligare bild av kostnadsläget nu, säger Nils Ingmar Thorell.

Alliansstyret kommer inte att lägga fram ett förslag om höjd kommunalskatt.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterar sitt förslag den 6 november, enligt S-gruppledare Magnus Pettersson.

Gruppledare Nicolas Westrup meddelar att SD:s förslag offentliggörs cirka en vecka före det att kommunfullmäktige håller budgetsammanträde, vilket sker i slutet av november.