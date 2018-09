Glödande samarbete ska lyfta Blekinge

Foto: Mattias Mattisson

Skördemarknaden på Öland har fått en utmanare.

Höstglöd Blekinge bjuder på allt från hästshow och matmarknad med surdegstävling till visning av Johannishus gods nya ölbryggeri och höstinspirerad glass och teater på Björketorps gård.

Det började med att Äggaboden fick ställa in fjolårets höstmarknad på grund av kraftigt regn. Men i stället för att vänta in nästa höst bestämde sig Peter och Anna-Lena Fransson för att testa något nytt och förnya skördemarknaden.

Tillsammans med Maria och Hans Wachtmeister på Johannishus gods, konstnären Susanne Demåne i Edestad och Per Brunberg på Björketorps gård inleddes ett samarbete som nu landat i projektet Höstglöd Blekinge. Ett evenemang med fokus på lokal mat, dryck, kultur och deras fyra gårdar.

– Det är roligare att ha ett samarbete i stället för att vara själva, det är ju bara fem minuter mellan våra gårdar, säger Anna-Lena Fransson.

Sista helgen i september är det dags. Under fredagen inviger radioprofilen Lisa Syrén arrangemanget på Björketorps gård där det blir både nostalgisk teater, musik och mat i olika former. Och Per Brunbergs hemmagjorda glass, så klart.

– Jag kommer att lansera en nyhet som har med Höstglöd att göra, en plommonglass med ingefära, säger han.

Sedan fortsätter gårdssatsningen hela helgen. Vid Äggaboden blir det matmarknad och vin från lokala vingårdar. Paraply och Skeppsgossen kommer att köra pop up med pizzabakning i trädgården, något som varit en succé i Karlskrona under den gångna sommaren.

Det blir även en tävling i vem som kan göra det bästa surdegsbrödet, marmeladen och sylten. I juryn sitter bland annat bagarmästaren och konditorn Jan Hedh.

Hemma hos Susanne Demåne är det öppen ateljé och kafé – och hästshow.

– Det är min dröm som har gått i uppfyllelse. Showen är en saga som handlar om oss och våra drömmar.

Foto: Mattias Mattisson

På Johannis hus gods öppnar Hans och Maria Wachtmeister för första gången upp dörrarna till sitt nya ölbryggeri. Det blir även försäljning av bland annat godsets eget viltkött.

– Vi har vi planerat för Höstglöd i snart ett år, så vi har haft en deadline att kämpa mot när det gäller invigning av bryggeriet. Förhoppningsvis kan vi ha lite provsmakning av vår öl, säger Maria Wachtmeister.

Tack vare stöd från Region Blekinge kan de fyra gårdarna även erbjuda bussar som utgår från Resecentrum.

– Det blir rundturer med hop-on och hop-off. Så man kan ta tåget till Ronneby för att sedan få kostnadsfri transport ut till våra gårdar.

Tanken är att Höstglöd Blekinge ska hjälpa till att utveckla besöksnäringen och öka attraktiviteten för både Ronneby och Blekinge. Inom de kommande åren hoppas arrangörerna att projektet kan utvecklas och vara en utmanare till Skördefesten på Öland, eller Kiviks äppelmarknad, som hålls samma helg.

– Vi gillar alla besök och vill öppna upp våra gårdar för fler lokala evenemang så att man ska kunna se vart maten och drycken kommer ifrån, säger Maria Wachtmesiter.

Arrangemanget är också en del i att visa upp Blekinges historierika landskap.

– Kanske kan vi inspirera och få ett nytt kluster i ett annat hörn av Blekinge. För Blekinge är fantastiskt och har mycket att erbjuda, men vi fattar det inte själva, säger Per Brunberg.

Höstglöd Blekinge pågår mellan den 28 och 30 september.