HUNDraåringen tackar för blomsterplantering

Svenska Brukshundsklubben tackade under onsdagen Ronneby kommun för uppmärksamheten de fått i samband med årets blomsterplantering vid Tingshuset.

Under onsdagen träffades representanter från Svenska Brukshundsklubben och Ronneby kommun framför blomsterplanteringen vid tingshuset som i år kallas HUNDraåringen. För att visa sin tacksamhet och uppskattning till Ronneby kommun lämnade man vid lunchtid över en symbolisk gåva, i form av en jubileumsvimpel och tröjor.

– Det är hedersamt att få den uppmärksamheten i samband med vårt 100-års firande, säger Rolf Weiffert, förbundsordförande för Svenska Brukshundsklubben.

Trädgårdsarkitekten Per Höglund, ansvarig för årets motiv meddelade att en av anledningarna till valet av motivet var hundens betydelse för människan under lång tid. Både bland annat som räddningshund, polis och sällskap.

Svenska Brukshundsklubben är en rikstäckande ideell förening som firar sitt hundraårsjubileum i olika lokala event hela året. Höjdpunkten under jubileumsåret sker i augusti i Ronneby med det största Hund SM som föreningen någonsin arrangerat. Tidigare år har de olika tävlingsgrenarna anordnats på olika orter men första gången kommer nu alla grenar att hållas samtidigt under fem dagar runt om i Blekinge. Ronneby Brunn blir huvudarena och knutpunkt under mästerskapsdagarna.

Arrangörerna räknar med runt 400 av de bästa elitekipagen i Sverige kommer att tävla, och förväntar sig 20 000 besökare under eventet som går av stapeln 22-26 augusti.