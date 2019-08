Foto: Johan Nilsson/Sydöstran

Under helgen har någon försökt att göra inbrott i en samlingslokal på Vidablicksvägen i Ronneby. Inbrottet upptäcktes under måndagen. Genom att bryta upp entrédörren har någon tagit sig in i och har sedan utan framgång försökt att bryta upp ett antal skåp som fanns i lokalen.

Enligt uppgift från polisen ska inget ha blivit tillgripet vid inbrottet.