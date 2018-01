Inbrottstjuv greps igen och igen

Den hemlöse mannen åkte ut och in hos polisen under nyårshelgen. Han gjorde sig skyldig till flera inbrott och dök bland annat upp i en kvinnas vardagsrum med hennes kläder i famnen.

Mannen, som är i 50-årsåldern, är välkänd av polisen och har bland annat ett flertal inbrott på sitt samvete. Helgens återkommande träffar med ordningsmakten inleddes efter att mannen gjort inbrott i en bostad i centrala Ronneby strax efter klockan elva på fredagskvällen. Kvinnan som bodde där upptäckte honom i vardagsrummet där han stod med stulna kläder i famnen. Hon fick honom att lämna ifrån sig kläderna. Utanför bostaden väntade polisen som grep honom.

Han släpptes senare och under lördagen greps han igen efter att ha slagit sönder en ruta på en bil och rotat runt i bilen. Mannen kördes till Karlskrona där han fick sitta och nyktra till.

När han släpptes gick han raka vägen från polishuset och bröt sig in i en husbil. I den fanns sprit som han drack sig rejält berusad på. Därefter krossade han en ruta till en pizzeria. Under natten till söndagen plockades han åter in av polisen.