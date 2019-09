”Godisdrottningen” kan vinna prestigefyllt pris

Foto: Andreas Blomlöf

Konfektyren är känd även långt utanför Sveriges gränser – men det är på hemmaplan Kolafabriken har chans till ett prestigefyllt pris senare i höst.

Ronnebys jury har valt att nominera Kolafabriken i Sverige AB till priset Made in Blekinge, på Blekinges näringslivsgala Guldeken, som arrangeras på Blekine Convention Center den 4 oktober. Det skriver Ronneby kommun i ett pressmeddelande.

Kolafabriken, belägen i Bräkne-Hoby, tillverkar bland annat kola och fudge som säljs under de egna varumärkena Kolafabriken och Englagott. Företaget tillverkas även för andra varumärken på beställning.

Nästan samtidigt under måndagsmorgonen avslöjade Karlskrona kommun vilket företag som kommer att slåss mot Kolafabriken och ett Karlshamnsföretag om titeln ”Made in Blekinge” – vars pris delas ut under företagargalan Guldeken i oktober.

– Kolafabriken befinner sig i en stark expansionsfas och har gjort stora investeringar med utökad produktionsyta, en fabriksbod och webbshop. En stor del av produktionen går långt utanför Sveriges gränser

– Vi i juryn känner att Kolafabriken är en stark kandidat till Årets Made in Blekinge-pris säger Torbjörn Lind, näringslivschef i Ronneby Kommun och ordförande i Ronnebys jury.

Juryn består även av Johan Sandberg som är ordförande för ABRI (AB Ronneby Industrifastigheter), Ronny Johannesson (sammankallande för VD-nätverket i Ronneby samt ordförande för Ronneby Handel- och intresseförening) och Annika Grünfeld (ordförande för Företagarna i Ronneby).