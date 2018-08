Lars bjuder hem stora idolen: ”Som en saga”

Foto: Privat

De fann varandra - på ett bröllop i Malmö.

Nu kommer Jakob Hellman hem till Lars Lindquist i lilla Hjälmsa.

– Det känns verkligen stort, säger Bille the Vision and the Dancers-sångaren.

Här snackar vi intim spelning - för i den gamla snickerifirman i Hjälmsa utanför Bräkne-Hoby kommer man bara att klämma in drygt 100 personer när den mytomspunne Jakob Hellman kommer på besök den 1 september.

Den numera 52-årige musikern som slog igenom 1989 med albumet ”Och stora havet” med låtar som ”Vara vänner” och ”Hon har ett sätt”. Den enda skivan han släppt för övrigt...

– Det känns jättekul, det är fortfarande lite som en saga. Han är en speciell figur i musiker-Sverige, jag har många speciella minnen från hans framträdanden genom åren. Och den skivan har jag lyssnat mycket på, säger Lars Lindquist, sångare i indiepopbandet ”Bille the Vision and the Dancers”.

Som gammal hårdrockare i slutet på 90-talet fick han plötsligt svåra identitetsproblem när han hörde Jakob Hellman-låten ”Vara vänner”.

– Det var frustrerande! Den satte sig direkt, och jag som bara lyssnade på hårdrock på den tiden...det fanns inte så många såna musiker som Jakob på den tiden, minns Lars.

Men nu dyker Hellman upp, praktiskt taget i ”hans vardagsrum”.

– Jag har gjort om en gammal snickerifirma till både replokal, studio och arrangemangslokal, berättar han.

Hur många biljetter har ni sålt?

– Runt 100, vi kanske kan sälja 30 till....eftersom biljetterna gått ut har vi inte behövt göra nån reklam. Det är mest via kompisar på Facebook.

Lars och Jakob sprang på varandra på ett bröllop tidigare i somras, i Malmö. Båda stod på scen och det slutade med att Jakob Hellman ville ha med Lindquist till två spelningar i Borgholm på Öland i juli.

– Han dök upp hemma hos mig i Hjälmsa, vi repade lite, sen fick jag följa med till Öland - surrealistiskt och helt fantastiskt!

Fick du nåt gage?

– Han ville ge mig det, men jag vägrade...det hade känts smutsigt och bara dumt, säger Lars om stora idolen.

Men, dealen den här gången när Jakob Hellman bjuder på en exklusiv spelning utanför metropolen Bräkne-Hoby är att Lars måste ta emot en slant för sin sånginsats.

– Ja, det blev en konstig förhandling, men så var det, säger han och skrattar.

Vilken är din absoluta Hellman-favorit?

– Just nu är det ”Avundsjuk på dig”. Det är nog för att vi fick så fina stämmor ihop när jag sjöng med honom senast.

Vill du höra vad Lars Lindquist menar - ja, då är det hög tid att börja jaga de sista åtråvärda biljetterna...