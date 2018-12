Låser in sig för en god sak

Foto: Privat

Snäckebacksskolan anordnar en egen insamling till förmån för Musikhjälpen.

Det blir livesändning från skolbibliotekets ”glasbur” med både elever och personal som gäster.

På fredag låser bibliotekarien Louise Andersson och svenskläraren Johan Svedberg in sig i en glasbur på skolbiblioteket. Under fem timmar kommer de att livesända ut på skolan samt via sociala medier.

– På skolbiblioteket har jag ett arbetsrum som är som en glasbur, så jag kan se ut i biblioteket. Och detta tyckte vi var en perfekt plats att ha vår egen musikhjälpen på, säger skolbibliotekarie Louise Andersson till Sydöstran.

Syftet är att försöka samla in så mycket pengar som möjligt till förmån för pågående Musikhjälpen, som i år har temat ”Alla har rätt att funka olika”.

Både elever och lärare på Snäckebacksskolan kommer att besöka glasburen under fredagen för att spela musik och diskutera olika ämnen.

– Eftersom detta är första året vi gör detta, så vill vi inte sätta upp stora mål, utan vi vill göra så bra vi kan och försöka få ihop så mycket pengar som möjligt.

– Musikhjälpen är enligt mig en självklar jultradition och vi vill att det även ska bli en jultradition på Snäckebacksskolan, säger Louise Andersson.

Insamlingen sker via en digital bössa.