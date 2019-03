Livsfarligt sabotage vid järnvägskorsning – igen

Foto: Lasse Ottosson

Järnvägskorsningen i Johannishus har återigen utsatts för sabotage.

En pinne ska ha petats in i en klocka i ljudsignalen.

Sydöstran har återkommande berättat om hur ljudsignalerna vid järnvägskorsningen i Johannishus har utsatts för skadegörelse.

Trafikverket har polisanmält flertalet sabotage vid nämnda järnvägskorsning under de senaste åren. Så sent som i januari tryckte någon in en kil i den ljudsignal som finns vid korsningen.

Under förra veckan var det dags igen. Enligt anmälan har en okänd person tryckt in en pinne i ljudsignalens klocka. På så vis har signalen inte kunnat varna trafikanter när bommarna har fällts.

Trafikverkets anmälan rubriceras som sabotage.