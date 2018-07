Man i förhör efter misstänkt våldtäkt på minderårig flicka

En anmälan om våldtäkt landade hos polisen under lunchtid i dag söndag. Offret är en flicka under 15 år och det ska ha skett i ett skogsområde i Ronneby.

Mannen är tagen i förhör och därefter ska åklagare kontaktas för eventuellt beslut om anhållande.

Vid lunchtid under söndagen ringde målsägande in våldtäktsanmälan till polisen. Det lär inte handla om ett överfall med våld som följd utan om tvång. Flickan ska ha uppsökt sjukhus, men det sägs inget om någon rent fysisk skada. Hon har också förhörts under dagen av polis.

– Jag vill inte föregripa pågående utredning men kan säga så mycket att offret inte blivit överfallet samt att brottsplatsen genomsökts med hund. Om några spår säkrats, vill jag heller inte gå ut med i nuläget, säger Anna Göransson vid polisens mediacentral i Malmö.

Den misstänkte är en man över 18 år som greps under eftermiddagen och vidare förhör ska hållas under söndagen.

– Det är ett känsligt ärende med tanke på flickans låga ålder, så några utredningsteknikaliteter eller uppgifter om offrets och den misstänktes relation till varandra kan jag inte lämna för tillfället, avrundar Anna Göransson.