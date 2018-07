Ronnebybränder misstänks vara anlagda

Foto: Emma Gunler

Flertalet markbränder har startat runt om i Ronneby kommun de senaste dygnen. Polis och räddningstjänst misstänker att bränderna kan vara anlagda och vill ha in tips från allmänheten.

Det började med skogsbranden vid Stora Silpinge utanför Bräkne-Hoby i torsdags kväll. Under helgen brann det ytterligare på flera platser i Ronneby kommun.

Räddningstjänsten fick bland annat rycka ut på bränder i bostadsområdet Hjorthöjden i Ronneby, Hulta och utanför Gärestad som gjorde att all tågtrafik stoppades. Resultatet blev inställda tåg och förseningar. Det har även brunnit på ett asylboende under natten till söndag.

Foto: Emma Gunler

Under måndagen var det dags igen. Vid 9-tiden kom ett larm om en stor gräsbrand vid gölen intill gamla vattentornet i Kallinge. Ett 5 000 kvadratmeter stor yta hade då börjat brinna. Räddningstjänsten hade branden under kontroll inom en timme men eftersläckningsarbetet pågår under hela eftermiddagen.

Och medan släckningsarbetet pågick i Kallinge kom ett larm om en ny brand i Ronneby. Den här gången i Brunnsskogen, precis intill Trollsjön. En yta på 900 kvadratmeter stod i lågor. Strax innan lunch hade räddningstjänsten släckt elden.

Foto: Emma Gunler

Men räddningstjänsten har inte kunnat hitta någon naturlig förklaring till att så många bränder startat i kommunen. Vid lunchtid under måndagen gick polisen ut med att de sökte tips och iakttagelser om markbränderna i Ronneby.

– Att bränderna skulle ha startat av sig själv är osannolikt. Att det exempelvis skulle ligga någon glasflaska som skulle ha ställt till det tror jag är långsökt.

– Men det är svårt att säga vad som ligger bakom bränderna. Det är skarpt läge för oss, säger Magnus Kärvhag, räddningschef i beredskap till Sydöstran.

Enligt polisen finns det omständigheter kring flera av bränderna i Ronneby som gör att man misstänker att det kan vara anlagda. Vilka omständigheter som skulle ha väckt misstankarna vill man på polisen i nuläget inte kommentera.

Tips och iakttagelser kan lämnas via telefon 114 14 eller på polisens hemsida.