Foto: Mattias Mattisson

Trafikverket vidtog en mycket ovanlig åtgärd i helgen. Tågen mellan Karlshamn och Karlskrona ställdes in på grund av marknaden och tivolit låg för nära spårområdet.

– Det var mycket olyckligt att vi behövde ställa in tågen. Men det var nödvändigt på grund av för mycket spring över spåren, säger Linda Korsvall, pressansvarig på Trafikverket.

Det var i lördags morse som Trafikverket tog det ovanliga beslutet att ställa in all tågtrafik under helgen. Orsaken var att det var marknadsstånd och tivoli på båda sidor om spåret i Ronneby, med anledning av Tosia bonnadan. Tågförarna försökte först att köra långsamt genom festivalområdet. Men tågoperatören kom i samråd med Trafikverket fram till att det var ohållbart.

– Vi kommer att följa upp det här med den som har gett tillstånd till marknaden. Det är såklart inte bra alls, säger Linda Korsvall.

Kan det bli aktuellt med något vite för arrangörerna?

– Det kan jag inte svara på. Vi kommer att ha en dialog med dem.

Resande hänvisades till de pendelbussar som redan går mellan Karlskrona och Karlshamn.

Jeanette Rosander, evenemangsansvarig på Ronneby kommun, säger till SVT Nyheter Blekinge att man har följt regelverket.

– Vi har satt både karuseller och marknadsstånd på rätt avstånd från spåren, säger hon till SVT.