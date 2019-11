Nu är torggranen på plats

Foto: Emma Gunler

Nu är årets julgran på plats på Ronneby torg.

Det gråmulna vädret till trots börjar en viss julstämning sprida sig över staden. Inte minst sedan torggranen kom på plats under måndagsförmiddagen.

Årets Ronnebygran har vuxit upp i Kallinge och skänkts till kommunen av en privatperson.

Enligt Glenn Magnusson, som haft ansvaret för att hitta lämpliga granar inför juletid i över 25 år, var förhoppningarna att även hinna sätta upp en gran i Kallinge under måndagen.

Näst på tur står sedan Bräkne-Hoby och fontänen i stadshusrondellen som ska bli med julträd under tisdagen. På onsdag börjar sedan personal att dekorera granarna med ljus. Torggranen kommer även att få röda kulor som köptes in under förra året.