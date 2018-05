Nu gör musikfestivalen comeback

Fakta

13:50 - 14:20, Cajsa Bökman

14:40 - 15:10, Hate Generation

15:30 - 16:00, Syndromet

16:00 - 16:20, Saga Olsson

16:20 - 16:50, Vulva Vulkan

17:10 - 17:40, Eternal Wonder

17:40 - 18:20, Kalle Lindström

18:20 - 18:50, Strange Days

19:10 - 19:40, Gnupasta

20:00 - 20:50, Fourever

21:10 - 21:40, My name is Jonas

22:00 - 22:50, Före Stormen

23:10 - 00:00, Kräk